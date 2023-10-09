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Шалимов: «Сейчас я не вижу никакого смысла убирать Абаскаля»

09 Октября 2023 • 10:45 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Известный российский тренер Игорь Шалимов считает, что руководству «Спартака» нет смысла отправлять в отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

Напомним, вчера, 8 октября, в матче 11-го тура РПЛ «красно-белые» сыграли вничью с ЦСКА (2:2). На данный момент «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.

«Придёт человек (вместо Абаскаля), который тоже захочет контракт на три с половиной года, с такой же неустойкой и зарплатой. Потом он посмотрит на состав и скажет, что ему нужно 20 миллионов евро, будет потихоньку убирать нынешних игроков и брать других, и тогда они вновь уйдут в бардак», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что на посту главного тренера «Спартака» Абаскаля могут сменить Станислав Черчесов, Владимир Ивич и Валерий Карпин.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Шалимов Гильермо Абаскаль
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