​Масалитин: «Очевидно, что в «Спартаке» что-то происходит»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин, успевший поиграть в прошлом и в составе «Спартака», прокомментировал последние новости в стане «красно-белых». Он считает конфликт между наставником команды Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым еще одним свидетельством нездоровой атмосферы в команде.

- Это надо знать ситуацию изнутри, а кого-то осуждать, выяснять, кто прав... Нет, это внутренняя кухня. Но то, что в «Спартаке» что-то происходит, — это видно. Не все так хорошо внутри команды, поэтому такой нестабильный результат, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

В двенадцатом туре российского чемпионата «Спартак» примет дома «Пари НН».