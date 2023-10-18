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​Масалитин: «Очевидно, что в «Спартаке» что-то происходит»

18 Октября 2023 • 17:34 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин, успевший поиграть в прошлом и в составе «Спартака», прокомментировал последние новости в стане «красно-белых». Он считает конфликт между наставником команды Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым еще одним свидетельством нездоровой атмосферы в команде.

- Это надо знать ситуацию изнутри, а кого-то осуждать, выяснять, кто прав... Нет, это внутренняя кухня. Но то, что в «Спартаке» что-то происходит, — это видно. Не все так хорошо внутри команды, поэтому такой нестабильный результат, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

В двенадцатом туре российского чемпионата «Спартак» примет дома «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Масалитин Александр Соболев Гильермо Абаскаль
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