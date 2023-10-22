​Зарема Салихова: «Спартак» снова выехал на моих трансферах»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась после субботнего матча команды.

Как известно, «Спартак» обыграл на своём поле «Пари НН» со счётом 2:0. Авторами голов стали Данил Пруцев и Кристофер Мартинс.

«Снова выехали на моих трансферах (смеётся). Очень рада за ребят и за команду. Просто в состав надо ставить наших ребят и не выделываться. Давно бы шли на первом месте с отрывом», - слова Салиховой приводит Metaratings.

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт в субботу, 28 октября, - против «Факела» на выезде.

На текущую минуту «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.