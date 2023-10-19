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Соболев вернулся в общую группу «Спартака»

19 Октября 2023 • 16:22 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев приступил к тренировкам с основной командой.

По информации Metaratings, 26-летний нападающий в четверг, 19 октября, тренировался в общей группе «красно-белых». Напомним, футболист был отстранен от тренировок с основной командой из-за нарушения дисциплины и конфликта с главным тренером Гильермо Абаскалем.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что руководство «Спартака» урегулировало конфликт между Соболевым и Абаскалем.

В текущем сезоне нападающий провел десять матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Гильермо Абаскаль
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