Соболев вернулся в общую группу «Спартака»

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев приступил к тренировкам с основной командой.

По информации Metaratings, 26-летний нападающий в четверг, 19 октября, тренировался в общей группе «красно-белых». Напомним, футболист был отстранен от тренировок с основной командой из-за нарушения дисциплины и конфликта с главным тренером Гильермо Абаскалем.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что руководство «Спартака» урегулировало конфликт между Соболевым и Абаскалем.

В текущем сезоне нападающий провел десять матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет три результативные передачи.