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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Конфликт Абаскаля и Соболева улажен эксклюзив

19 Октября 2023 • 16:12 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

На днях в российском футбольном обществе активно обсуждали конфликт между форвардом «Спартака» Александром Соболевым и главным тренером команды Гильермо Абаскалем. Сообщалось, что испанский специалист отстранял футболиста от тренировочного процесса.

Как сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру», руководители «Спартака» уладили конфликт между Абаскалем и Соболевым. Стороны больше не имеют претензий друг к другу.

«Спартак» в настоящий момент готовится к домашнему матчу чемпионата России против «Пари НН». Команды сыграют в воскресенье, 22 октября.

После одиннадцати туров «Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ.

Абаскаль отстранил Соболева от тренировок «Спартака»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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Комментарии (1)
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redwhite1959
19 Октября 2023 в 16:35
По тому, на чью сторону встало руководство, будет видно в ближайшее воскресенье - выйдет ли Джикия в старте против Пари НН или нет.
На Евро-Футболе:
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