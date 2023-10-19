На днях в российском футбольном обществе активно обсуждали конфликт между форвардом «Спартака» Александром Соболевым и главным тренером команды Гильермо Абаскалем. Сообщалось, что испанский специалист отстранял футболиста от тренировочного процесса.

Как сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру», руководители «Спартака» уладили конфликт между Абаскалем и Соболевым. Стороны больше не имеют претензий друг к другу.

«Спартак» в настоящий момент готовится к домашнему матчу чемпионата России против «Пари НН». Команды сыграют в воскресенье, 22 октября.

После одиннадцати туров «Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ.

Абаскаль отстранил Соболева от тренировок «Спартака»