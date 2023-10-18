Канчельскис — об отстранении Соболева: «В «Спартаке» постоянно идут какие-то разборки, это смешно»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на информацию об отстранении нападающего «Спартака» Александра Соболева от тренировок с командой.

Ранее сообщалось, что наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль отстранил своего подопечного, так как тот трижды за сезон пропустил завтрак команды.

По мнению Канчельскиса, опоздание на завтрак не может быть реальной причиной санкций по отношению к Соболеву.

«Скорее всего, это бред. Оштрафовать могут, но, чтобы отстраняли, я такого нигде не видел. Сто процентов там есть другая причина, наверное, между ними есть конфликт. Возможно, ситуация с Джикией тоже имеет место быть. В «Спартаке» какие-то разборки идут постоянно, это смешно», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний Соболев провёл за «Спартак» 10 матчей, в которых он забил четыре гола и отдал три результативные передачи. В ближайшем 12-м туре РПЛ «красно-белые» встретятся с «Пари НН». Этот матч состоится 22 октября и начнётся он в 14:00 по московскому времени.