Кержаков: «Мостовой ценит тренеров, просто недолюбливает тех, кто мало играл»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков поделился мнением о бывшем полузащитнике сборной России Александре Мостовом.

Кержаков рассказал, что до сих пор поддерживает связь с Мостовым. Также специалист поделился мнением о частой критике бывшего футболиста в адрес наставников команд.

«Думаю, что он ценит тренеров, просто недолюбливает тех, кто мало играл или вообще не играл. У каждого свои взгляды на это. Лично я думаю, что за всё говорит результат», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Кержаков возглавляет «Спартак» из Суботицы с июня нынешнего года. Ранее он работал в «Пари НН».