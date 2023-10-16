Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кержаков: «Мостовой ценит тренеров, просто недолюбливает тех, кто мало играл»

16 Октября 2023 • 10:15 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков поделился мнением о бывшем полузащитнике сборной России Александре Мостовом.

Кержаков рассказал, что до сих пор поддерживает связь с Мостовым. Также специалист поделился мнением о частой критике бывшего футболиста в адрес наставников команд.  

«Думаю, что он ценит тренеров, просто недолюбливает тех, кто мало играл или вообще не играл. У каждого свои взгляды на это. Лично я думаю, что за всё говорит результат», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Кержаков возглавляет «Спартак» из Суботицы с июня нынешнего года. Ранее он работал в «Пари НН».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Александр Мостовой Спартак Суботица
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
sierge
16 Октября 2023 в 10:22
На удивление адекватный комментарий
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Октября
10:22 · Россия. Премьер-лига
Кержаков рассказал о своей зарплате в сербском «Спартаке»
10:15 · Россия. Премьер-лига
Кержаков: «Мостовой ценит тренеров, просто недолюбливает тех, кто мало играл» 1
10:01 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» интересуется 18-летним сербским нападающим
08:48 · Россия. Премьер-лига
Кержаков не сыграет за «Зенит» против «Крыльев Советов»
15 Октября
21:46 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев рассказал, в чём причина успеха «Краснодара»
21:36 · Россия. Премьер-лига
В РФС высказались о создании ЖФК «Спартак»
21:11 · Россия. Премьер-лига
Белоус: Черчесову надо набраться терпения, клубы сами его найдут
20:59 · Россия. Премьер-лига
Ярошик — о Сперцяне: «Если «Краснодар» будет лидировать и дальше, вряд ли его отпустят»
20:56 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Спартака» Литвинов тренируется в общей группе
20:49 · Россия. Премьер-лига
Тренер ЖФК ЦСКА высказался о победе в Кубке России
19:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Конате: Допустим, Мохамед согласился бы перейти в «Спартак»
18:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
Солтмурад Бакаев рассказал, почему пошёл на понижение зарплаты при переходе в «Родину»
18:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Солтмурад Бакаев: «Родина» — лучшая команда Мелбет-Первой лиги
18:48 · Кубок России
ЦСКА обыграл «Зенит» в финале женского Кубка России
18:32 · Россия. Премьер-лига
Солтмурад Бакаев был удивлён переходу своего брата в команду из ОАЭ
Все новости
Рекомендуем