Юран рассказал о подготовке «Пари НН» к матчу со «Спартаком» в условиях плохой погоды

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился комментарием о предстоящем матче с московским «Спартаком».

«Несмотря на природные катаклизмы, все то, что мы запланировали в рамках подготовки к матчу со «Спартаком», выполняется. Все ребята с нетерпением ждут возобновления чемпионата», — приводит слова Юрана официальный телеграм-канал нижегородского клуба.

Отметим, что за последние несколько дней в Нижнем Новгороде выпал снег, а также было несколько сильных дождей.

Встреча 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Пари НН» пройдет в воскресенье, 12 октября. Игра состоится в Москве на «Открытие Банк Арене». Старт поединка запланирован на 14:00 по столичному времени.