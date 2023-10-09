Билялетдинов: «Абаскалю надо дать ещё один шанс»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением о результатах «красно-белых» в нынешнем сезоне.

Напомним, в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2) «Спартак» ушёл от поражения в самой концовке встречи благодаря голу полузащитника Хесуса Медины.

Билялетдинов похвалил игроков «красно-белых» за самоотдачу, отметив, что главному тренеру команды Гильермо Абаскалю стоит предоставить ещё один шанс.

«Если бы в команде был раздор, то они бы так не сражались до последней минуты в матче, где мало что получалось. Это даёт надежду на то, что у Абаскаля всё ещё может получиться. Конечно, кризис в «Спартаке» есть, но ситуация не катастрофическая», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

После 11 туров РПЛ «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.