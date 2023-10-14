Бышовец оценил шансы Юрана стать главным тренером «Спартака»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о возможном назначении наставника «Пари НН» Сергея Юрана в «Спартак».

«Возглавит ли он когда-то «Спартак»? Трудно говорить, потому что у «Спартака» всегда много непредсказуемости. Но оснований, исходя из критериев выбора, я не вижу», — приводит слова Бышовца Legalbet.

Действующим главным тренером московского «Спартака» является молодой испанский специалист Гильермо Абаскаль, который возглавляет «красно-белых» с лета 2022 года. По итогам прошлого сезона «Спартак» завоевал бронзовые медали РПЛ и добрался до полуфинала Кубка России.

На данный момент столичный коллектив занимает шестое место в чемпионате России, набрав 17 очков в 11 турах.