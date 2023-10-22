​Промес получил травму, Абаскаль выпустил Соболева

В воскресенье «Спартак» проводит домашний матч против «Пари НН» в рамках 12-го тура чемпионата России. В концовке первого тайма повреждение получил лидер «красно-белых» Квинси Промес. В перерыве нидерландский футболист был заменён – на поле вышел Александр Соболев.

Ранее в прессе появлялись слухи о конфликте Соболева с Абаскалем. Впрочем, в «Спартаке» уверяют, что никаких проблем между футболистом и тренером нет.

После игры представители «Спартака» наверняка расскажут о состоянии Промеса, будем следить за новостями.

За матчем «Спартак» - «Пари НН» можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.