Борис Игнатьев: «Ситуация внутри «Спартака» никак не повлияет на игру с «Пари НН»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями предстоящего матча 12-го тура Российской премьер-лиги между московским «Спартаком» и «Пари НН».

Специалист отметил, что есть такое мнение, что конфликты в клубах иногда нужны для того, чтобы поднять мотивацию, однако сейчас никто не знает, на какой стадии находится ситуация в столичном клубе.

«Ситуация внутри «Спартака» никак не повлияет на игру с «Пари НН». Даже не стоит на этом зацикливаться. Если что-то начнет происходить, то этот игрок тут же сядет на скамейку и будет смотреть матч вместе с тренером», - приводит слова Игнатьева betonmobile.ru.

Игра состоится завтра, 22 октября. Начало – в 14:00 по московскому времени.