Тарасова встала на сторону Абаскаля в конфликте с Соболевым

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о конфликтной ситуации между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и нападающим столичного клуба Александром Соболевым, который был отстранён от тренировок из-за нарушения дисциплины.

Специалист отметил, что, как тренер считает нужным, так он и делает.

«А то, что футболист делал не так, как сказал тренер, это нормально? Слово тренера — закон! Никаких дискуссий быть не может. Иначе каждый будет делать что хочет. Вот и всё», - приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, что в ближайшем туре РПЛ «Спартак» сыграет против «Пари НН».