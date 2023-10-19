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Тарасова встала на сторону Абаскаля в конфликте с Соболевым

19 Октября 2023 • 22:10 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
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22.10 14:00

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о конфликтной ситуации между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и нападающим столичного клуба Александром Соболевым, который был отстранён от тренировок из-за нарушения дисциплины.

Специалист отметил, что, как тренер считает нужным, так он и делает.

«А то, что футболист делал не так, как сказал тренер, это нормально? Слово тренера — закон! Никаких дискуссий быть не может. Иначе каждый будет делать что хочет. Вот и всё», - приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, что в ближайшем туре РПЛ «Спартак» сыграет против «Пари НН». 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Татьяна Тарасова Александр Соболев Гильермо Абаскаль
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