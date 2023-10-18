«Джикия выбит из колеи» — Деменко

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о защитнике «красно-белых» Георгии Джикии, который перестал быть основным футболистом команды.

«У него такой период, когда он выбит из колеи. Понятно, что Карпин оказал ему доверие, дав капитанскую повязку в сборной. Пока это не помогло, и видно, что Георгий сейчас находится не в лучшем состоянии», — приводит слова Деменко Metaratings.

В текущем сезоне 29-летний защитник появился на поле в девяти играх во всех турнирах и получил две желтые карточки.

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, имея в своем активе 17 очков.