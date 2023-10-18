Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Джикия выбит из колеи» — Деменко

18 Октября 2023 • 16:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о защитнике «красно-белых» Георгии Джикии, который перестал быть основным футболистом команды.

«У него такой период, когда он выбит из колеи. Понятно, что Карпин оказал ему доверие, дав капитанскую повязку в сборной. Пока это не помогло, и видно, что Георгий сейчас находится не в лучшем состоянии», — приводит слова Деменко Metaratings.

В текущем сезоне 29-летний защитник появился на поле в девяти играх во всех турнирах и получил две желтые карточки.

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, имея в своем активе 17 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Сборная России Максим Деменко Георгий Джикия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Октября
17:54 · Кубок России
«Волгарь» заслуженно переиграл «Енисей», забив победный гол в конце
17:54 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Барриос вернётся в расположение «Зенита»
17:53 · Россия. Премьер-лига
​Виталий Дьяков: «Игрок не может ставить себя выше команды»
17:52 · Россия. Премьер-лига
В «Ньюкасле» прокомментировали скандальную ситуацию с Тонали
17:44 · Россия. Премьер-лига
Соболев снялся у блогера Димы Гордея и потерпел фиаско
17:40 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал о подготовке «Пари НН» к матчу со «Спартаком» в условиях плохой погоды
17:35 · Россия. Премьер-лига
Татьяна Тарасова: Слуцкий — профессор футбола
17:34 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин: «Очевидно, что в «Спартаке» что-то происходит»
17:32 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА подколол «Спартак» за отстранение Соболева
17:21 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: Соболев может сыграть с «Пари НН»
17:13 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов — о ситуации с Соболевым: Я на стороне Абаскаля
17:08 · Россия. Премьер-лига
Петржела — о Соболеве: Он идёт по пути Дзюбы
17:04 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Я не хочу обсуждать ссору Соболева с Абаскалем»
16:57 · Россия. Премьер-лига
​Шалимов советует РФС работать над переходом из УЕФА в Азию
16:41 · Россия. Премьер-лига
​Названа основная причина, по которой Абаскаль отстранил Соболева в «Спартаке» слухи
Все новости
Рекомендуем