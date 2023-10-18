Камоцци: Абаскаль и Николсон не соответствуют уровню «Спартака»

Итальянский функционер Франко Камоцци высказался о работе главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Мне кажется, что Абаскаль, как и Николсон, не соответствует уровню такого клуба, как «Спартак». Почему бы вам не спросить что происходит у тех, кто приводил Николсона и Абаскаля?» — приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Напомним, ямайский форвард Шамар Николсон покинул «Спартак» в минувшее трансферное окно, перебравшись на правах аренды во французский «Клермон».

На данный момент команда Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 11 матчах.