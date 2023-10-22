​Абаскаль высказался о травме Промеса

В воскресенье «Спартак» на своём поле обыграл «Пари НН» (2:0) в матче 12-го тура чемпионата России. Нападающий Квинси Промес был заменён уже в перерыве из-за полученного повреждения. Главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль на пресс-конференции высказался о травме нидерландского футболиста.

«Квинси что-то почувствовал и попросил замену. Он был ограничен – не мог делать рывки, ускоряться. Завтра посмотрим, что именно произошло», - сказал Абаскаль журналистам.

Следующий матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт в субботу, 28 октября, - против «Факела» на поле соперника.