Камоцци: «Пари НН» способен преподнести сюрприз «Спартаку»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Пари НН».

Камоцци считает, что команда из Нижнего Новгорода способна дать бой фавориту.

«Несмотря ни на что, «Спартак» должен брать три очка в этой игре. Но «Пари НН» способен преподнести сюрприз. Это будет очень яркий матч, но «Спартак» — фаворит этой игры, конечно», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Пари НН» состоится сегодня, 22 октября. Начало — в 14:00 по московскому времени. Отметим, что к очной встрече команды набрали равное количество очков (по 17).