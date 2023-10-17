«Пари НН» перенёс тренировку с поля в тренажёрный зал из-за снегопада

Нижегородский «Пари НН» перенёс тренировку в закрытое помещение тренажёрного зала по причине снегопада. Сильные осадки накрыли в этот вторник Нижегородскую область и её столицу – город Нижний Новгород, поэтому тренироваться подопечным Сергея Юрана пришлось в немного иных условиях.

«Резко наступила зима. Дороги и дома занесены снегом. Пешеходные тротуары превратились в полосы препятствий. Тренировочное поле завалило снегом. Рассчитываем, что снегопад скоро прекратится. Или хотя бы снизить свой ход. Завтра утром поле будет расчищено. Специальные службы уже занимаются подготовкой. А пока тренировку перенесли в тренажерный зал. Ощущается нехватка крытого футбольного манежа для межсезонья и снежных месяцев. Еще хочу обратиться ко всем подписчикам. Будьте осторожны на улицах и автодорогах. Берегите себя», - пишет в своём телеграм-канале Давид Мелик-Гусейнов, гендиректор «Пари НН».

Напомним, что после 11 туров нижегородцы делят пятое место турнирной таблицы со столичными «Спартаком» и «Динамо». У всех – по 17 очков. Как раз против «красно-белых» нижегородцам придётся играть в следующем, 12-м туре Премьер-лиги.