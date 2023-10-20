Заварзин: «Безусловно, «Спартак» должен побеждать «Пари НН»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о матче 12-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Пари НН».

По мнению эксперта, «Спартак» должен обыгрывать нижегородскую команду, если рассчитывает бороться за высокие места.

«У команд абсолютно разные задачи. У «Спартака» и состав мощнее. Безусловно, «Спартак» должен побеждать этого соперника. Как мне кажется, «красно‑белые» в воскресенье выиграют где‑то 2:0», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Пари НН» состоится 22 октября. Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. Отметим, что на данный момент команды имеют равное количество набранных очков (по 17).