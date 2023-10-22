Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с «Пари НН».

- Как оцениваете игру «Спартака»?

- Обе команды находились рядом в таблице, и обеим нужны были очки. Но если «Спартаку» надо было обязательно побежать, но для гостей и ничья была очень хорошим результатом.

- Было ли у вас ощущение, что «Спартак» победит, учитывая, что с первых минут команда стала опасно атаковать?

- Конечно, было такое ощущение. Тем более, подбор футболистов лучше, и поле домашнее. Если бы «красно-белые» не выиграли, то Абаскалю, наверное, пришлось бы самому принимать решение об уходе. Ведь если не обыгрывать дома «Пари НН», да еще показывать футбол, который не всем нравится, то что еще остается? Поэтому победа была очень нужна.

- В таблице большая плотность. Это не уберегло бы Абаскаля от отставки?

- Одно дело, когда ты проигрываешь сильному сопернику, авторитетному, который ставит задачу что-то выиграть. А когда это команда, которая не ставит высоких целей, – это разные вещи. Если клубы ставят задачи добиться чего-то значимого, они обязаны обыгрывать дома таких соперников. Иначе команда не состоятельна и тренер тоже.

- В первом тайме повреждение получил Промес. Если «Спартак» его потеряет, это будет серьезный минус?

- Это не то, чтобы невосполнимая потеря, потому что чемпионат еще даже экватор не пересек. Все будет решаться во второй половине. Тем более, у тех клубов, которые будут бороться за призы, пока нет убедительной игры и хорошего результата.

- Как отнеслись к тому, что Соболев остался в запасе?

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- Многие говорят о каких-то моментах между игроком и тренером. Но по составу все решает Абаскаль. Конечно, после ухода Николсона Соболев – это форвард номер один в «Спартаке». А что там произошло, я не знаю. Какие тактические мысли были у Абаскаля перед этим матчем? Но не думаю, что личные отношения могли сказаться на том, чтобы не ставить футболиста в состав. Значит, чем-то Соболев не устроил тренера конкретно в этом матче.

- Отсутствие Соболева ощущалось на поле?

- Когда он вышел на поле, то ничем себя не проявил. Может это зависит от психологического состояния, не знаю. Надо понимать, что происходит внутри команды.

- Вы поняли, за что был удален Гоцук? Юран сказал, что не может понять этот момент.

- Он ударил Мозеса по ноге, фол был. Это не была игра в мяч, так что тут никаких споров быть не должно. Это стопроцентная желтая карточка. Не знаю, зачем защитник фолил, потому что ничего опасного там не было. Наверное, не смог совладать с эмоциями. Все вопросы Гоцук должен задавать себе. А Юран, конечно, будет вступаться за своего игрока, у него есть эмоции.

- Перед этим у Мозеса была отмашка. Увидели там нарушение?

- Да, отмашка была. Может быть, на это Гоцук обратил внимание. Но это не важно. Игрок не должен так реагировать. На поле есть судья, и он принимает решения. Опытный игрок должен следить за собой, тем более, если у него уже есть желтая карточка.

- Какое впечатление оставил «Пари НН»? Команды были в таблице рядом, но смотрелись по-разному.

- Конечно, подбор футболистов разный. Юран работает совсем с другим материалом, чем Абаскаль, а команды соседствовали. Качество игроков гостей на порядок ниже. Так что в победе я не вижу особой тренерской заслуги Абаскаля. Юран, играя на выезде, выбрал правильную тактику – играть в атакующий футбол и прессинговать его команде было бы очень сложно. Тем более подбор резерва не такой большой. Так что была выбрана игра на контратаках, на подборах. Гости явно играли на ничью, это был бы идеальный вариант, но не получилось.

Елена Григорьевская