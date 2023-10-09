Медина: «Я не говорил, что никогда не перейду в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина, ранее выступавший за ЦСКА, заявил, что год назад он не говорил о том, что никогда не перейдёт в стан «красно-белых».

«Год назад я говорил, что никогда не перейду в «Спартак»? Не помню этого… Я не говорил, что никогда не перейду в «Спартак», — цитирует Медину «РБ Спорт».

Напомним, Медина перешёл в «Спартак» минувшим летом из ЦСКА за 6 миллионов евро. В составе «красно-белых» 26-летний парагваец успел провести 12 матчей, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

После 11 туров РПЛ «красно-белые» занимают восьмое место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на 10 очков.