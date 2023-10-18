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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» разлад: российские футболисты недовольны отношением Абаскаля к легионерам

18 Октября 2023 • 19:32 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Российские игроки московского «Спартака» недовольны тем, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль относится к ним строже, чем к легионерам.

Как стало известно «Чемпионату», некоторые россияне не понимают, почему тренер позволяет иностранным футболистам опаздывать на тренировки и делает всякие послабления, в то время как с них он спрашивает по всей строгости.

Ранее стало известно, что Абаскаль принял решение отстранить нападающего команды Александра Соболева, который несколько раз нарушал дисциплину. Сообщалось, что у испанца уже давно длится конфликт с 26-летним форвардом.

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.

22 октября «красно-белые» примут на своем поле «Пари НН». Начало игры — в 14:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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redwhite1959
18 Октября 2023 в 19:46
Глушакову помог Измайлов "слить" Карреру. Кто из нынешнего руководства красно-белых поможет Джикии и Соболеву "слить" Абаскаля? Без поддержки сверху эти двое даже не стали бы дёргаться в сторону испанца. А раз пошла такая хрень, то - уверен - "крыша" у грузина и дельфина есть!(( Санта-Барбара продолжается...
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