В «Спартаке» разлад: российские футболисты недовольны отношением Абаскаля к легионерам

Российские игроки московского «Спартака» недовольны тем, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль относится к ним строже, чем к легионерам.

Как стало известно «Чемпионату», некоторые россияне не понимают, почему тренер позволяет иностранным футболистам опаздывать на тренировки и делает всякие послабления, в то время как с них он спрашивает по всей строгости.

Ранее стало известно, что Абаскаль принял решение отстранить нападающего команды Александра Соболева, который несколько раз нарушал дисциплину. Сообщалось, что у испанца уже давно длится конфликт с 26-летним форвардом.

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.

22 октября «красно-белые» примут на своем поле «Пари НН». Начало игры — в 14:00 по мск.