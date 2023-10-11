Малышев — об Абаскале: «На данный момент никаких предпосылок к замене тренера нет»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о состоянии главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

По словам Малышева, у него нет ощущения, что 34-летний испанец «вознёсся до небес». Как отметил гендиректор, пока «Спартак» не планирует менять тренера, несмотря на не самые лучшие выступления команды в последних матчах.

«Вы сами знаете, что футбол — история непредсказуемая. Но на данный момент никаких предпосылок к замене тренера у нас нет», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

После 11 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 22 октября против «Пари НН».