Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малышев — об Абаскале: «На данный момент никаких предпосылок к замене тренера нет»

11 Октября 2023 • 09:18 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о состоянии главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

По словам Малышева, у него нет ощущения, что 34-летний испанец «вознёсся до небес». Как отметил гендиректор, пока «Спартак» не планирует менять тренера, несмотря на не самые лучшие выступления команды в последних матчах.

«Вы сами знаете, что футбол — история непредсказуемая. Но на данный момент никаких предпосылок к замене тренера у нас нет», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

После 11 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 22 октября против «Пари НН».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль Олег Малышев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
11:14 · Россия. Премьер-лига
Кудряшов назвал задачу «Факела» в РПЛ
11:08 · Россия. Премьер-лига
Сутормин оценил игру Кузяева в чемпионате Франции
10:56 · Россия. Премьер-лига
Бухаров: «Я не хотел переходить в «Зенит», но мне объяснили, что надо ехать»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Сутормин — результатах «Зенита»: «Надеюсь, в ближайших играх сможем занять лидирующую строчку и не отдавать её никому»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: «Малком сильно выделялся, забивал важные голы»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Рубина»: «У Рыбуса не хроническая травма, а хроническое невезение»
10:11 · Россия. Премьер-лига
Сутормин - о Лиге чемпионов: «В прошлом сезоне «Зенит» мог бы выйти из группы»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Сутормин недоволен игровым временем в «Зените»
09:48 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: «Было много разговоров, что «Спартак» готов стать чемпионом, но потом заговорили по-другому»
09:35 · Россия. Премьер-лига
​Юмор: Соболев встретился с «коллегами по цеху»
09:32 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: «Для меня ЦСКА был хорошим вариантом»
09:18 · Россия. Премьер-лига
Малышев — об Абаскале: «На данный момент никаких предпосылок к замене тренера нет»
08:59 · Россия. Премьер-лига
Быстров назвал главную проблему Абаскаля в «Спартаке»
08:24 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» отметили уникальность Дзюбы
08:16 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» рассказали о финансовом состоянии клуба
Все новости
Рекомендуем