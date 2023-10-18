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Масалитин: Конфликт Абаскаля и Соболева надо гасить

18 Октября 2023 • 18:40 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Бывший игрок ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин высказался об конфликте Александра Соболева и Гильермо Абаскаля.

«Конечно, этот конфликт надо гасить, это не игра — ставят в состав, не ставят, — а быт. Это какие-то бытовые проблемы, которые решаются на раз-два. Для меня диковинка, что все это вылилось в прессу», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru». По его мнению, для закрытия конфликта Соболеву достаточно объяснить свою позицию главному тренеру.

Напомним, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Александра Соболева из-за частых нарушений дисциплины.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Масалитин Александр Соболев Гильермо Абаскаль
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