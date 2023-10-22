​Масалитин: «Спартак» хорошо сыграл, особенно в первом тайме»

В двенадцатом туре российского чемпионата на победный путь вернулся московский «Спартак», переигравший в домашних условиях «Пари НН». Бывший нападающий московского клуба Валерий Масалитин (выступал за «Спартак» в 1994-1995 годах) считает, что причиной такой уверенной победы стала бледная игра соперника. Тем не менее, он похвалил и москвичей также, особенно за первый тайм:

- «Спартак» в первом тайме вообще очень хорошо сыграл. Он вообще практически ничего не дал создать, с первых минут начали прессинговать и забирать подборы, так и на протяжении всей игры владели преимуществом, - цитирует слова Масалитина Vprognoze.ru.