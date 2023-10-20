Соболев может сыграть в ближайшем матче «Спартака»

Александр Соболев на днях вернулся к тренировкам «Спартака» после отстранения. Главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль намерен включить нападающего в заявку на ближайший матч Премьер-лиги против «Пари НН». При этом непонятно, выйдет ли Соболев на поле с первых минут, пишет «РБК», ссылаясь на источники в команде.

Отмечается, что Абаскаль не собирается отцеплять Соболева от матчей, несмотря на разногласия.

Матч двенадцатого тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Пари НН» пройдёт в воскресенье, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.