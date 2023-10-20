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Соболев может сыграть в ближайшем матче «Спартака»

20 Октября 2023 • 18:51 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.68 X 3.80 2 5.60
22.10 14:00

Александр Соболев на днях вернулся к тренировкам «Спартака» после отстранения. Главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль намерен включить нападающего в заявку на ближайший матч Премьер-лиги против «Пари НН». При этом непонятно, выйдет ли Соболев на поле с первых минут, пишет «РБК», ссылаясь на источники в команде.  

Отмечается, что Абаскаль не собирается отцеплять Соболева от матчей, несмотря на разногласия.

Матч двенадцатого тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Пари НН» пройдёт в воскресенье, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Гильермо Абаскаль
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