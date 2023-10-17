В «Спартаке» рассказали, когда сборники вернутся в клуб

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о том, когда игроки прибудут в расположение клуба из своих сборных.

«Все сборники вернутся в течение двух дней», — заявил Зеленов изданию «Спорт-Экспресс».

Отметим, что на время международных матчей «Спартак» покинули шесть футболистов.

После 11 туров «Спартак» находится на шестой строчке в чемпионате России, сумев набрать 17 очков.

Предстоящим соперником «красно-белых» в РПЛ станет «Пари НН». Игра 12-го тура пройдет в воскресенье, 22 октября, на «Открытие Банк Арене». Начало поединка запланировано на 14:00 столичному времени.