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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» рассказали, когда сборники вернутся в клуб

17 Октября 2023 • 14:20 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о том, когда игроки прибудут в расположение клуба из своих сборных.

«Все сборники вернутся в течение двух дней», — заявил Зеленов изданию «Спорт-Экспресс».

Отметим, что на время международных матчей «Спартак» покинули шесть футболистов.

После 11 туров «Спартак» находится на шестой строчке в чемпионате России, сумев набрать 17 очков.

Предстоящим соперником «красно-белых» в РПЛ станет «Пари НН». Игра 12-го тура пройдет в воскресенье, 22 октября, на «Открытие Банк Арене». Начало поединка запланировано на 14:00 столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Зеленов
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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