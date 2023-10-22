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Абаскаль изменил состав и разобрал «Пари НН» Юрана: кто из игроков «Спартака» воспользовался своим шансом?

22 Октября 2023 • 16:56 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:0
Пари НН

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Конфликт Абаскаля с Соболевым и Джикией, подогреваемый СМИ всю неделю, действительно существует. Иначе сложно объяснить выбор Гильермо, обычно не трогавшего атакующее трио. Вскрывать оборону «Пари НН» он отправил футболистов, которые раньше могли считать себя скорее дублёрами. Соболев появился на поел только из-за травмы Квинси Промеса, единственного, избежавшего «санкций».

Этот состав «Спартака» продемонстрировал отменную игру и смог уверенно переиграть соперника. Из-за кого же «красно-белые» взбодрились? Давайте пройдёмся по персоналиям «Спартака».

Статистика матча: владение мячом – 67:33, удары по воротам – 21:8, в створ – 10:2, угловые – 10:2. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Спартак Москва2:0Пари НН
(1:0) Пруцев Данил41'  
(2:0) Мартинс Кристофер90'  
Максименко АлександрДенисов ДаниилДуарте АлексисБабич СрджанХлусевич ДаниилПруцев Данил 66' (Мартинс Кристофер ( 66') Литвинов РусланЗиньковский Антон 88' (Классен Леон ( 88') Игнатов Михаил 76' (Мозес Виктор ( 76') Медина Хесус 88' (Умяров Наиль ( 88') Промес Квинси 46' (Соболев Александр Сергеевич ( 46')
Запасные: Лайкин МаксимМаслов ПавелСелихов АлександрМелёшин ПавелБонгонда ТеоРябчук ОлегДжикия Георгий
Нигматуллин АртурКаккоев Никита  90'Гоцук Кирилл  82'  90'Александров ВикторКарапузов Владислав 77' (Стоцкий Дмитрий ( 77') Калинский Николай 89' (Кухарчук Илья ( 89') Эдем Эссьен Эдедем 46' (Жигулёв Илья ( 46') Трошечкин Александр  90'Стаматов МатеоСевикян Эдгар 65' (Кутателадзе Николоз ( 65') Боселли Хуан 65' (Зе Турбо Жозе ( 65')
Запасные: Кукушкин ИванШнапцев МаксимМухин АнтонМайга МамадуТолстопятов НиколайДжиянов РусланбекБотнарь Виталий
22 октября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 7,0. Матч на ноль, два сейва, уверенная игра в нужный момент. Александр отдыхал добрую половину матча, но сумел включиться на выстрелы Боселли. Не назовёшь игру прям идеальной, но хорошей оценки точно достоин.

СРДЖАН БАБИЧ – 6,5. Много работы у центра обороны не было, однако Бабич успел проявить свою «мощь». Давил нападающих авторитетом, выжимал к центру поля. А там уверенно играл на перехватах (дважды). Немного лишь не хватало манёвренности при игре на добивании.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 5,5. Чаще Боселли и Севикян пытались протиснуться через Дуарте, дважды у них это удалось. Алексис не смотрелся прям слабым звеном, но на дриблинге его проходили, аргентинец дважды опасно бил в завершении.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 6,5. Хлусевич уверенно играл слева, от возможных подключений Карапузова закрыл фланг наглухо, совершил три отбора. Вот только в атакующих действиях сильно уступил противоположному краю, откуда шла регулярная угроза.

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ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 8,5. Активность уровня Зиньковского продемонстрировал крайний защитник, но тут ещё и полезности поболее. Даниил три раза простреливал на гол и не его вина, что только Пруцев сумел пробить точно. А так, Денисов шикарно обострял, успевая выжигать и в обороне: три отбора у него, два перехвата.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 7,0. Автор победного гола хоть и действовал «бокс-ту-бокс», но в обороне смотрелся слабовато. Легко Данила двигали от мяча (проиграл 5 единоборств из 6), отбор в активе нет. Положительную оценку Пруцев забирает своевременным подключение и точным ударом, ставшим голевым.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 7,5. Сколько же было споров про Руслана Литвинова в центре поля. И вот он получает любимую позицию, и вот он выдаёт отличный матч. В очередной раз Литвинов доказал, что умеет держать и контролировать темп. Три ключевые передачи в активе, пять раз он начинал атаку длинной и точной диагональю.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,0. Два опасных момента Зиньковский создал Игнатову, но Михаил их благополучно загубил. Не пошла игра в созидании, острых передач от Михаила не замечено, а ещё он много фолил – аж 4 раза.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 8,0. Одним из лучших игроков матча стал человек, не отметившийся в протоколе. Нет у Зиньковского ни голов, ни передач голевых, зато есть огромный объём выполненной работы. Своими рывками и удачным дриблингом Антон просто замучил оборону, разрывал построения, отдавал обостряющие передачи, создавал свободные зоны. Ещё он сегодня успевал в обороне: 3 отбора совершил, выиграл 7 единоборств из 9.

КВИНСИ ПРОМЕС – 4,5. Мог забивать уже на первой минуте, но не доиграл эпизод, заранее увидев гол. Далее сильно уступал в активности Зиньковскому с Мединой, ни одной опасной атаки не разогнал, проиграл два единоборства из двух. Однако заменён был из-за травмы.

ХЕСУС МЕДИНА – 7,0. Правый фланг доверили Медине, и из своей зоны он принёс куда больше опасности, чем из центра. Тут и опасные кроссы, и ключевые передачи низом (трижды), и удары (дважды попал в створ). Дважды мог сделать гол – сам бил в «девятку» и подал удачно, создав ошибку Нигматуллина.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о. Слабо вышел на замену, мячи не цеплял должным образом, давления не добавил.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 7,5. Хладнокровно решил эпизод, добавил уверенности в центре поля. Вряд ли Мартинс «разжалован» Абаскалем, его изначальное место в резерве обосновано усталостью после игр сборных.

ВИКТОР МОЗЕС – 7,5. Голевая передача на счету Мозеса, отлично разогнавшего контратаку в конце матча. Ещё и Гоцука «удалил» Виктор, очень полезно вышел на замену.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.

ЛЕОН КЛАССЕН – б/о. 

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Комментарии (1)
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redwhite1959
22 Октября 2023 в 17:06
Кто-то из бывших спартаковцев сказал недавно, что Литвинов - будущий капитан "Спартака" и сборной! Как по мне - его уже сейчас СМЕЛО можно назначать капитаном команды! Уровень игры и поведения на поле позволяет ВПОЛНЕ сделать тренеру такой выбор. Не согласен с оценкой Игнатову - да - "губил" моменты, но во многом благодаря его активности, дриблингу и пониманию игры "Спартак" - в первом тайме особенно - "задавил" гостей и прижал их к своим воротам.
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