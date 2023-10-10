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Мостовой: Абаскаль получил хороший контракт — он выполнил свою цель

10 Октября 2023 • 21:25 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о главном тренере «красно-белых» Гильермо Абаскале.

«Абаскаль выиграл себе еще время. Посмотрим, что покажет «Спартак» после перерыва на матчи сборных. Чего жду? Да ничего не жду. У Абаскаля была цель получить хороший контракт. Он ее выполнил», — заявил Мостовой порталу «РБ Спорт».

Испанский специалист возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. На данный момент столичный коллектив располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 17 зачетных баллов после 11 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Гильермо Абаскаль
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