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«Пари НН» отправит болельщиков на матч со «Спартаком» на четырёх автобусах

20 Октября 2023 • 14:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.68 X 3.80 2 5.60
22.10 14:00

Нижегородский «Пари НН» подготовил для своих болельщиков четыре бесплатных автобуса для того, чтобы они могли добраться в Москву на игру «горожан» со «Спартаком». Команды встретятся в грядущие выходные на газоне столичной «Открытие Банк Арены».

«На ближайший матч со Спартаком, который пройдет в это воскресенье в Москве, подготовили для вас 4 автобуса. Стараемся сделать так, чтобы и состоявшиеся болельщики, и те, кто впервые собрался в поездку - все имели возможность поддержать любимую команду. Знаю, что многие из вас добираются своим ходом. За что отдельное спасибо. Увидимся в Москве! Поддержим нашу команду!», - пишет в своём телеграм-канале гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

«Пари НН» перед 12-м туром делит со «Спартаком» и «Динамо» пятое место турнирной таблицы РПЛ, у каждого клуба по 17 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Давид Мелик-Гусейнов
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