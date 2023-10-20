«Пари НН» отправит болельщиков на матч со «Спартаком» на четырёх автобусах

Нижегородский «Пари НН» подготовил для своих болельщиков четыре бесплатных автобуса для того, чтобы они могли добраться в Москву на игру «горожан» со «Спартаком». Команды встретятся в грядущие выходные на газоне столичной «Открытие Банк Арены».

«На ближайший матч со Спартаком, который пройдет в это воскресенье в Москве, подготовили для вас 4 автобуса. Стараемся сделать так, чтобы и состоявшиеся болельщики, и те, кто впервые собрался в поездку - все имели возможность поддержать любимую команду. Знаю, что многие из вас добираются своим ходом. За что отдельное спасибо. Увидимся в Москве! Поддержим нашу команду!», - пишет в своём телеграм-канале гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

«Пари НН» перед 12-м туром делит со «Спартаком» и «Динамо» пятое место турнирной таблицы РПЛ, у каждого клуба по 17 баллов.