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Представитель Кёйперса подтвердил переговоры со «Спартаком» эксклюзив

16 Октября 2023 • 17:01 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

В агентстве Eleven Management в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказали об интересе «Спартака» к бельгийскому форварду «Гента» Уго Кёйперсу.

«Да, мы действительно разговаривали с людьми из Москвы, но официального предложения к нам не поступало», — заявили в агентстве.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что минувшим летом «Спартаку» предлагали подписать Кёйперса, но главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль заблокировал трансфер.

В текущем сезоне футболист сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и стал автором трех ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бельгийца в 11 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гент трансферы футбола - лето 2023 Уго Кёйперс
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