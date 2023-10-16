В агентстве Eleven Management в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказали об интересе «Спартака» к бельгийскому форварду «Гента» Уго Кёйперсу.

«Да, мы действительно разговаривали с людьми из Москвы, но официального предложения к нам не поступало», — заявили в агентстве.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что минувшим летом «Спартаку» предлагали подписать Кёйперса, но главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль заблокировал трансфер.

В текущем сезоне футболист сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и стал автором трех ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бельгийца в 11 миллионов евро.