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Камоцци — о конфликте в «Спартаке»: «Пусть теперь решают те, кто привёл Абаскаля»

19 Октября 2023 • 11:53 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о конфликте между главным тренером московской команды Гильермо Абаскалем и нападающим «красно-белых» Александром Соболевым.

Ранее сообщалось, что именно конфликт стал причиной отстранения Соболева от тренировок с командой.

«Это только начало. Пусть теперь конфликт решают те, кто посоветовал и привёл Абаскаля в «Спартак», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Соболев провёл в составе «Спартака» 10 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. В ближайшем 12-м туре РПЛ «красно-белые» встретятся с «Пари НН». Этот матч состоится 22 октября и начнётся он в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Франко Камоцци Гильермо Абаскаль
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