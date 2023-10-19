Камоцци — о конфликте в «Спартаке»: «Пусть теперь решают те, кто привёл Абаскаля»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о конфликте между главным тренером московской команды Гильермо Абаскалем и нападающим «красно-белых» Александром Соболевым.

Ранее сообщалось, что именно конфликт стал причиной отстранения Соболева от тренировок с командой.

«Это только начало. Пусть теперь конфликт решают те, кто посоветовал и привёл Абаскаля в «Спартак», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Соболев провёл в составе «Спартака» 10 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. В ближайшем 12-м туре РПЛ «красно-белые» встретятся с «Пари НН». Этот матч состоится 22 октября и начнётся он в 14:00 по московскому времени.