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Деменко: «Абаскаль принял правильное решение, отстранив Соболева» эксклюзив

18 Октября 2023 • 14:32 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о появившейся в СМИ информации об отстранении нападающего «Спартака» Александра Соболева от тренировок в общей группе после матча с «Крыльями Советов» по решению Гильермо Абаскаля за неоднократный пропуск командного завтрака.

- Что думаете об отстранении Соболева от тренировок после матча с «Крыльями Советов»? Писали, что отстранение связано с тем, что игрок три раза пропускал командный завтрак. О чем может говорить такое поведение нападающего?

- Это проблема Соболева. Я уверен, что тренер не просто так принял решение об отстранении. У него есть своя дисциплина. Он же предупреждал команду о своих правилах. У Абаскаля свои принципы. Он считает, что как единая команда все игроки должны выполнять его требования. Александр мог прийти на завтрак, постоять, взять кофе и уйти. Формально, тренер мог пойти на компромисс, но, наверное, посчитал, что распорядок очень важен и все должны его выполнять. Это принципиальное решение, и, на мой взгляд, правильное. Александр должен хорошо подумать над этой ситуацией.

- Почему игрок проигнорировал предупреждения? Это принципиальная позиция или скорее расхлябанность?

- У каждой команды есть распорядок, который необходимо выполнять. Даже если ранний подъем. Можно же было позавтракать и идти спать дальше. А игрок посчитал, что можно этого не делать. Может Абаскаль даже штрафовал его раньше за это. А на третий раз принял такое принципиальное решение и не допустил игрока до занятий.

- Не исключаете, что Абаскаль теперь посадит Соболева на скамейку?

- Однозначно такое может быть. Есть сегодня одному дать поблажку, второму, то потом дисциплины в команде не будет.

- Как думаете, Соболев усвоит такую воспитательную меру?

- Конечно. Кому он делает хуже? Только себе.

- Может ли быть в команде конфликт игроков с тренером, потому что такие слухи были?

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- Такое возможно. Когда Джикия не играл, тоже складывался такой момент. Какое-то общение между футболистами присутствует. Это плохой момент. Сейчас после сборной надо налаживать коллектив, давать результаты.

- Как думаете, в дальнейшем отстранение Соболева может иметь последствия в виде плохой игры футболиста?

- Не думаю, что такое будет. Если Соболев не станет выкладываться в матчах, только себе создаст проблемы. Он просто окажется на лавке.

- Но какой-то альтернативы Соболеву сейчас нет в «Спартаке».

- Да, ее нет, но Абаскаль все равно пошел на принцип. Будет так, как он решит.

- Соболев не принял участие в кубковом матче с «Динамо» перед дерби с ЦСКА, что многих удивило, потому что с ЦСКА он в любом случае не сыграл бы. Может, это из-за отстранения Александра от команды?

- Может быть. Сколько можно предупреждать игрока? Надо выполнять все требования тренерского штаба, как бы ты не устал или что-то еще. Соболев был обязан прийти на завтрак.

- Как может повлиять на ситуацию то, что эта история вылилась в общественность? Может повышенное внимание дисциплинировать Соболева?

- Это от Александра зависит. Он может подойти к Абаскалю и сказать, что был не прав и не повторит такого. Игрок должен признать свою ошибку. По-другому никак.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко Александр Соболев
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