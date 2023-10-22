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Травма Промеса, выход Соболева, удаление Гоцука: «Спартак» добил «Пари НН» в большинстве

22 Октября 2023 • 16:06 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:0
Пари НН

«Спартак» и «Пари НН» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 12-го тура РПЛ состоялся 22 октября на стадионе «Открытие Арена».

Протокол игры  
Спартак Москва2:0Пари НН
(1:0) Пруцев Данил41'  
(2:0) Мартинс Кристофер  
Максименко АлександрДенисов ДаниилДуарте АлексисБабич СрджанХлусевич ДаниилПруцев Данил 66' (Мартинс Кристофер ( 66') Литвинов РусланЗиньковский Антон 88' (Классен Леон ( 88') Игнатов Михаил 76' (Мозес Виктор ( 76') Медина Хесус 88' (Умяров Наиль ( 88') Промес Квинси 46' (Соболев Александр Сергеевич ( 46')
Запасные: Лайкин МаксимМаслов ПавелСелихов АлександрМелёшин ПавелБонгонда ТеоРябчук ОлегДжикия Георгий
Нигматуллин АртурКаккоев НикитаГоцук Кирилл  83'  90'Александров ВикторКарапузов Владислав 77' (Стоцкий Дмитрий ( 77') Калинский Николай 89' (Кухарчук Илья ( 89') Эдем Эссьен Эдедем 46' (Жигулёв Илья ( 46') Трошечкин АлександрСтаматов МатеоСевикян Эдгар 65' (Кутателадзе Николоз ( 65') Боселли Хуан 65' (Зе Турбо Жозе ( 65')
Запасные: Кукушкин ИванШнапцев МаксимМухин АнтонМайга МамадуТолстопятов НиколайДжиянов РусланбекБотнарь Виталий
22 октября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

 

Много новостей приходило из стана московского «Спартака» по ходу недели, так что на стартовый состав посмотреть было интересно. Разлад (и возможное отстранение) в отношениях Соболева и Абаскаля действительно имел место быть. Александра в стартовом составе мы не увидели, более того, до скамейки запасных доехал и Тео Бонгонда. Из привычного атакующего трио появился лишь Квинси Промес, который на первой же минуте мог открывать счёт.

Точнее, голландец уже побежал праздновать. Подкараулив ужасающую скидку Гоцука, он проткнул мяч мимо Нигматуллина и досматривал эпизод со стороны, а вот Александров до играл до конца. Защитник вынес мяч с «ленточки», выручив свою команду. Экспериментальная атака «Спартака» и далее владела тотальным преимуществом. «Пари НН» просто играл на 0:0, не пытаясь даже показываться на чужой половине.

Так с «красно-белыми» нельзя. Постепенно Медина, Зиньковский и Промес нащупали комбинационный футбол, моменты стали появляться регулярно. Так Антон выскочил на прострел справа и мощным выстрелом замкнул дальнюю штангу – спас Нигматуллин. Так Игнатов вываливался на рандеву с голкипером после передачи всё того же Зиньковского, под давлением Каккоева бил Михаил, но снова выручил Нигматуллин.

Гол «Спартака» в завершении первого тайма всё-таки состоялся, и пришёл опять с правого края. Денисов там разогнался, на сей раз прострелив чуть назад. Набежавший Данил Пруцев аккуратно пробил низом в касание – 1:0. «Пари НН» же продолжал тактику трусливого футбола, по воротам гости вообще не били, угловых не подавали, да и в атаку переходили всего пару раз. Абаскалю же пришлось выпустить Соболева сразу после перерыва. Промес получил небольшое повреждение и его здоровьем решили не рисковать.

Дождались мы и первый опасный момент от «Пари НН». Уже на исходе часа игрового времени Хуан Боселли прорвался по левому краю, ушел от Дуарте и пробил в дальний нижний угол. Мяч прошел в сантиметрах от штанги. Затем он же обыграл Бабича на подходе к штрафной площади и пробил плотно. Максименко парировал на Севикяна, которого в подкате успел опередить Дуарте. Атака же «Спартака» без Квинси Промеса явно потускнела. После ошибки Стаматова случился прострел Соболева и удар Медины в защитника, а вот сами москвичи теперь создавали мало.

Начал помогать хозяевам даже голкипер. После банальной подачи Медины выпустил мяч из рук Нигматуллин, чуть не подарив гол Соболеву. Александр пробил, но Артур сам же исправился, парировав удар. А завершали гости игры в меньшинстве, уже в компенсированное время Гоцук в эмоциональном подкате снёс Мозеса, заработав вторую жёлтую карточку и запустив небольшую потасовку.

На восьмой добавленной минуте «Спартак» успел ещё второй мяч оформить. В большинстве добил гостей Мартинс, получивший передачу с фланга от Мозеса. Кристофер обыграл защитника и проткнул мяч мимо Нигматуллина - 2:0. По набранным очкам «красно-белые» догнали «Зенит», заодно убрав отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей.

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Спартак Москва Пари НН
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Комментарии (1)
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redwhite1959
22 Октября 2023 в 16:20
Заслуженная победа "Спартака"! Идеальный первый тайм! Зиньковский сегодня был самым активным и полезным игроком красно-белых! Вот и надо наигрывать основной состав из тех кто вышел с первых минут. И в обороне порядок, и в атаке мысль присутствует. Старая беда только - плохая реализация моментов. И новая беда - стандарты нулевые(( В целом - сегодняшняя игра внушила оптимизм! Похоже в конфликте Абаскаля с Джикией и Соболевым руководство встало на сторону испанца.
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