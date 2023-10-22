Травма Промеса, выход Соболева, удаление Гоцука: «Спартак» добил «Пари НН» в большинстве

«Спартак» и «Пари НН» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 12-го тура РПЛ состоялся 22 октября на стадионе «Открытие Арена».

Много новостей приходило из стана московского «Спартака» по ходу недели, так что на стартовый состав посмотреть было интересно. Разлад (и возможное отстранение) в отношениях Соболева и Абаскаля действительно имел место быть. Александра в стартовом составе мы не увидели, более того, до скамейки запасных доехал и Тео Бонгонда. Из привычного атакующего трио появился лишь Квинси Промес, который на первой же минуте мог открывать счёт.

Точнее, голландец уже побежал праздновать. Подкараулив ужасающую скидку Гоцука, он проткнул мяч мимо Нигматуллина и досматривал эпизод со стороны, а вот Александров до играл до конца. Защитник вынес мяч с «ленточки», выручив свою команду. Экспериментальная атака «Спартака» и далее владела тотальным преимуществом. «Пари НН» просто играл на 0:0, не пытаясь даже показываться на чужой половине.

Так с «красно-белыми» нельзя. Постепенно Медина, Зиньковский и Промес нащупали комбинационный футбол, моменты стали появляться регулярно. Так Антон выскочил на прострел справа и мощным выстрелом замкнул дальнюю штангу – спас Нигматуллин. Так Игнатов вываливался на рандеву с голкипером после передачи всё того же Зиньковского, под давлением Каккоева бил Михаил, но снова выручил Нигматуллин.

Гол «Спартака» в завершении первого тайма всё-таки состоялся, и пришёл опять с правого края. Денисов там разогнался, на сей раз прострелив чуть назад. Набежавший Данил Пруцев аккуратно пробил низом в касание – 1:0. «Пари НН» же продолжал тактику трусливого футбола, по воротам гости вообще не били, угловых не подавали, да и в атаку переходили всего пару раз. Абаскалю же пришлось выпустить Соболева сразу после перерыва. Промес получил небольшое повреждение и его здоровьем решили не рисковать.

Дождались мы и первый опасный момент от «Пари НН». Уже на исходе часа игрового времени Хуан Боселли прорвался по левому краю, ушел от Дуарте и пробил в дальний нижний угол. Мяч прошел в сантиметрах от штанги. Затем он же обыграл Бабича на подходе к штрафной площади и пробил плотно. Максименко парировал на Севикяна, которого в подкате успел опередить Дуарте. Атака же «Спартака» без Квинси Промеса явно потускнела. После ошибки Стаматова случился прострел Соболева и удар Медины в защитника, а вот сами москвичи теперь создавали мало.

Начал помогать хозяевам даже голкипер. После банальной подачи Медины выпустил мяч из рук Нигматуллин, чуть не подарив гол Соболеву. Александр пробил, но Артур сам же исправился, парировав удар. А завершали гости игры в меньшинстве, уже в компенсированное время Гоцук в эмоциональном подкате снёс Мозеса, заработав вторую жёлтую карточку и запустив небольшую потасовку.

На восьмой добавленной минуте «Спартак» успел ещё второй мяч оформить. В большинстве добил гостей Мартинс, получивший передачу с фланга от Мозеса. Кристофер обыграл защитника и проткнул мяч мимо Нигматуллина - 2:0. По набранным очкам «красно-белые» догнали «Зенит», заодно убрав отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей.