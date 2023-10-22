​В «Спартаке» высказались насчёт слухов о конфликте Абаскаля и Соболева

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, высказался по поводу слухов о конфликте Гильермо Абаскаля и Александра Соболева. Сообщалось, что на какое-то время нападающий был отстранён от тренировок первой команды.

«Мы не комментируем слухи. Конфликта нет, Соболев тренируется с командой», - сказал Зеленов журналистам.

Напомним, что Александр Соболев оказался в запасе «Спартака» на воскресный матч Премьер-лиги против «Пари НН».

«На скамейке может остаться каждый», - отметил Зеленов.

Матч «Спартак» - «Пари НН» стартует в 14:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.