​Экс-гендиректор «Спартака» считает, что Соболев хочет уйти из клуба

Юрий Заварзин, который в своё время в «Спартаке» занимал должность генерального директора, высказался об отстранении Александра Соболева от команды.

По словам Заварзина, футболисты должны соблюдать порядок в команде, согласно условиям контракта.

«Если Абаскаль отпустит ситуацию с Соболевым, то можно потерять всю команду. Думаю, там более глубокий конфликт, и сторона Соболева уже ищет повод, чтобы расторгнуть контракт в одностороннем порядке, чтобы зимой сменить клуб», - слова Заварзина приводятся на сайте «Матч ТВ».

На текущий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт в воскресенье, 22 октября, – против «Пари НН» на своём поле.