Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Экс-гендиректор «Спартака» считает, что Соболев хочет уйти из клуба

18 Октября 2023 • 14:50 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Юрий Заварзин, который в своё время в «Спартаке» занимал должность генерального директора, высказался об отстранении Александра Соболева от команды.

По словам Заварзина, футболисты должны соблюдать порядок в команде, согласно условиям контракта.

«Если Абаскаль отпустит ситуацию с Соболевым, то можно потерять всю команду. Думаю, там более глубокий конфликт, и сторона Соболева уже ищет повод, чтобы расторгнуть контракт в одностороннем порядке, чтобы зимой сменить клуб», - слова Заварзина приводятся на сайте «Матч ТВ».

На текущий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт в воскресенье, 22 октября, – против «Пари НН» на своём поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Заварзин Александр Соболев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
18 Октября 2023 в 15:08
ай не инача к зюбе хочит?.. и делиць им неча - у кажнова свая тетка есть.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Октября
15:16 · Россия. Премьер-лига
Кечинов — о Соболеве: «Все лидеры с характером — это нормальные вещи»
14:50 · Россия. Премьер-лига
​Экс-гендиректор «Спартака» считает, что Соболев хочет уйти из клуба 1
14:33 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев резко высказался о Джикии после провального матча
14:19 · Россия. Премьер-лига
Соболев вернётся к тренировкам в общей группе «Спартака» 19 октября
14:15 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев отреагировал на информацию об отстранении Соболева Абаскалем из-за пропуска завтрака
14:03 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис — об отстранении Соболева: «В «Спартаке» постоянно идут какие-то разборки, это смешно»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов: «По Соболеву заметно, что он неадекватный» 1
13:55 · Россия. Премьер-лига
Смородская - о решении Абаскаля по Соболеву: «Произошло что-то серьёзное»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Соболев импульсивный футболист, а зачем нам амёбные?»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Шмаров: «На месте Соболева я бы возмутился решению Абаскаля»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Тарасова: «Не слежу за футболом, ни вчера и ни сегодня» 1
13:27 · Россия. Премьер-лига
​Капелло ответил, пахло ли алкоголем в раздевалке сборной России
13:22 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскиса не удивило попадание в топ-100 лучших игроков АПЛ
13:20 · Россия. Премьер-лига
Колосков оценил положение Джикии в «Спартаке»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Деменко — об отстранении Соболева от тренировок со «Спартаком»: «Тренер 100% предупреждал его, а игрок игнорировал»
Все новости
Рекомендуем