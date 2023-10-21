Известный российский специалист Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Пари НН».

«Пари НН» точно создаст проблемы «Спартаку». Сужу, по крайней мере, в том числе по последним играм нижегородцев. Не зря команда сейчас идёт в верхней части турнирной таблицы. Юран собрал боеспособный коллектив, руководство осуществило качественные трансферы. В этом сезоне я жду многого от клуба из Нижнего Новгорода», - сказал Тарханов.

Матч 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Пари НН» стартует 22 октября в 14:00 по московскому времени.