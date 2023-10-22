​Литвинов – о ситуации с Соболевым: «Мы сейчас уже сами смеёмся: «Саш, а чего это ты на завтрак пришёл?»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов дал комментарий по поводу ситуации с Александром Соболевым.

Ранее в прессе появилась информация о том, что за пропуск общекомандного приёма пищи тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на какое-то время отстранял Соболева от работы с первой командой.

По словам Литвинова, история с Соболевым является сильно преувеличенной.

«Да, может быть, он и пропустил завтрак, но мы сами разберёмся. Саша всё понимает. Очень сильно раскрутили, будто он вообще никуда не ходит. Мы сейчас уже сами смеёмся: «Саш, а чего это ты на завтрак пришёл?» Это раскрученная история», - слова Литвинова приводятся на сайте «Матч ТВ».

В воскресенье «Спартак» обыграл на своём поле «Пари НН» со счётом 2:0. Александр Соболев вышел на замену в перерыве.

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