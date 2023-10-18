Деменко — об отстранении Соболева от тренировок со «Спартаком»: «Тренер 100% предупреждал его, а игрок игнорировал»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко высказался об отстранении нападающего «красно-белых» Александра Соболева от тренировок с командой.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль принял решение отстранить 26-летнего футболиста по дисциплинарным причинам.

«Есть дисциплина командная. Тренер 100% предупреждал Соболева, а игрок игнорировал. Из-за этого и произошла данная ситуация», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

В текущем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 10 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

В 11 турах РПЛ «красно-белые» набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице.