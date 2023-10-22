​Дьяков: «Соболева вообще не было видно»

В двенадцатом туре российского чемпионата московский «Спартак» вернулся на победный путь, команда испанского специалиста Гильермо Абаскаля обыграла дома нижегородский «Пари НН», забив тому два безответных мяча. Бывший защитник московского клуба Виталий Дьяков отметил, однако, полное отсутствие на поле Александра Соболева - он сыграл, но не сделал ничего полезного на поле.

- Не знаю, насколько вся эта ситуация в «Спартаке» была или есть. Соболев вышел, отыграл, но сыграл не важно. Сложно говорить о том, что спад в его игре или мысли о чём-то другом. Про конкретный матч скажу так, что Соболев был вообще не заметен на поле, - цитирует слова Дьякова Vprognoze.ru.

В следующем туре чемпионата «Спартаку» предстоит сыграть против воронежского «Факела».