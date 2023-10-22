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Селюк считает, что «Спартак» обыграет «Пари НН»

22 Октября 2023 • 11:15 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.65 X 3.85 2 5.80
Через 2 ч. 23 мин.

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о матче 12-го тура РПЛ, в котором «Спартак» примет на своём поле «Пари НН».

По мнению эксперта, «красно-белые» являются фаворитами предстоящей встречи и сумеют добиться победы над командой из Нижнего Новгорода.

«В «Спартаке» не всё гладко, все об этом знают, но всё же дам такой прогноз — «Спартак» выиграет», — цитирует Селюка «СпортКП».

Матч «Спартак» — «Пари НН» состоится сегодня, 22 октября. Начало этой игры запланировано на 14:00 по московскому времени. Отметим, что на сегодняшний день команды имеют по 17 набранных очков и занимают соседние места в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Селюк Пари НН
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