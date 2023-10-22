Селюк считает, что «Спартак» обыграет «Пари НН»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о матче 12-го тура РПЛ, в котором «Спартак» примет на своём поле «Пари НН».

По мнению эксперта, «красно-белые» являются фаворитами предстоящей встречи и сумеют добиться победы над командой из Нижнего Новгорода.

«В «Спартаке» не всё гладко, все об этом знают, но всё же дам такой прогноз — «Спартак» выиграет», — цитирует Селюка «СпортКП».

Матч «Спартак» — «Пари НН» состоится сегодня, 22 октября. Начало этой игры запланировано на 14:00 по московскому времени. Отметим, что на сегодняшний день команды имеют по 17 набранных очков и занимают соседние места в турнирной таблице РПЛ.