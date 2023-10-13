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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ари: «Такое ощущение, что «Спартак» проклят»

13 Октября 2023 • 14:28 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Экс-нападающий «Спартака» Ари Феррейра поделился комментарием о результатах «красно-белых» в текущем сезоне.

«У «Спартака» всегда происходит так, что они начинают хорошо, а заканчивают за упокой. Непонятная закономерность. Иногда такое ощущение, что «Спартак» проклят. Это ведь сильная команда, а результат вот такой», — приводит слова Ари Sport24.

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 17 набранных очков. Стоит сказать, что в последних восьми матчах подопечные Гильермо Абаскаля одержали всего две победы.

Следующим соперником «красно-белых» в РПЛ станет «Пари НН». Игра пройдет 22 октября и начнется в 14:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ари Феррейра
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