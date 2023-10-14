Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не думает о перспективе ухода из московского клуба. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, близкий к ситуации.

«Тренер в курсе негативного фона в прессе, однако он не обращает на это внимания. Абаскаль спокойно продолжает выполнять свою работу и не задумывается о возможности отставки», — сказал источник.

34-летний испанец возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. По итогам прошлого сезона «красно-белые» вместе с Абаскалем завоевали бронзовые медали РПЛ и дошли до полуфинала Кубка России.

На данный момент «Спартак» занимает лишь шестое место в чемпионате России, набрав 17 очков в 11 турах. Стоит сказать, что в последних восьми матчах столичный клуб одержал всего две победы.