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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

На Абаскаля не давят разговоры об отставке эксклюзив

14 Октября 2023 • 15:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не думает о перспективе ухода из московского клуба. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, близкий к ситуации.

«Тренер в курсе негативного фона в прессе, однако он не обращает на это внимания. Абаскаль спокойно продолжает выполнять свою работу и не задумывается о возможности отставки», — сказал источник.

34-летний испанец возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. По итогам прошлого сезона «красно-белые» вместе с Абаскалем завоевали бронзовые медали РПЛ и дошли до полуфинала Кубка России.

На данный момент «Спартак» занимает лишь шестое место в чемпионате России, набрав 17 очков в 11 турах. Стоит сказать, что в последних восьми матчах столичный клуб одержал всего две победы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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