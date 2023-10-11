Мелик-Гусейнов: «Уровень «Пари НН» серьёзно вырос»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов похвалил свой клуб за показанный прогресс.

«Думаю, матч с «Крыльями Советов» (2:0) показал, что мы в порядке. Щёки не надуваю, впереди трудный сезон, но для города и болельщиков команда очень серьёзно выросла. То, что было сделано, это well done (хорошая работа), как говорят англичане», - цитирует его «Матч ТВ».

В особенности в прогрессе клуба функционер отметил летнее трансферное окно.

«Его мы посвятили тому, чтобы привести себя в порядок. Те ошибки, которые мы допускали до этого, учитывали», - добавил Мелик-Гусейнов.

После 11 туров прошедших туров сезона Российской премьер-лиги нижегородский клуб делит пятое место турнирной таблицы с московскими «Спартаком» и «Динамо» - у всех по 17 очков в активе.