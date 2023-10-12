Аршавин назвал тренера-открытие сезона РПЛ

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал наставника «Пари НН» Сергея Юрана главным тренерским открытием в прошедшей части сезона РПЛ.

«Тренер-открытие РПЛ в этом сезоне — это Юран. Потому что «Пари НН», на мой взгляд, преобразился. Хотя я не ожидал такого», - говорит Аршавин «Чемпионату».

Напомним, что «Пари НН» под руководством Юрана делит пятое место турнирной таблицы со столичными «Динамо» и «Спартаком». У каждого из клубов сейчас по 17 баллов. В 12-м туре нижегородцам предстоит сыграть в гостях как раз против «красно-белых», которые в этом сезоне очень нестабильны.