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Алексей Попов: «Никто Черчесова в «Спартаке» не ждёт, он плохой человек»

16 Октября 2023 • 15:49 Комментировать
Спартак Москва
...
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22.10 14:00

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов высказался о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Спартака».

По мнению эксперта, Черчесов никому неинтересен, так как он готов работать только за больше деньги, которые ему сейчас никто предложить не может.

«Никто его в «Спартаке» не ждёт и не зовёт туда. Об этом ещё Зарема говорила. Она хотела донести до людей, кто он такой. Как в специалисте, я в нём не сомневаюсь, но как человек, он очень плохой, все это должны знать», — цитирует Попова «РБ Спорт».

Напомним, последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он покинул минувшим летом. Также именитый специалист работал в «Спартаке», «Легии», «Динамо», «Амкаре», «Тереке» («Ахмате») и национальной сборной России. 
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов Алексей Попов
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