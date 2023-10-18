Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не удивлён седьмому месту «Пари НН» в турнирной таблице чемпионата России.

«Меня это не сильно удивляет. Посмотрите, какая плотность в турнирной таблице чемпионата России. Команда только проиграет и сразу свалится на 10-е место или ниже. Поэтому говорить об этом нельзя, так как всего лишь несколько очков разделяют команды. Сейчас подтянутся команды посильнее, я про ЦСКА и «Динамо» говорю. Со временем всё встанет на свои места. Я бы не говорил, что это феномен, но молодцы, в любом случае, стоит и нужно хвалить, что «Пари НН» выглядит очень прилично и достойно», — сказал Балахнин.

Команда из Нижнего Новгорода в 12-м туре сыграет на выезде против «Спартака». Встреча состоится 22 октября, на «Открытие Арене».