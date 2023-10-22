​«Спартак» не пропустил в 4 из 5 последних домашних матчей РПЛ

В воскресенье «Спартак» порадовал фанатов победой над «Пари НН» со счётом 2:0 в 12-м туре Российской премьер-лиги. Авторами голов в составе московской команды стали Данил Пруцев и Кристофер Мартинс.

Стоит сказать, что в четырёх из пяти последних домашних матчей Премьер-лиги «Спартаку» удавалось не пропустить. Результаты в этих пяти играх были такими: 0:0, 1:0, 1:0, 2:2, 2:0.

Тот факт, что «Спартак» часто стал играть на ноль хотя бы дома, является хорошей новостью для команды. Ранее «красно-белые» регулярно пропускали в чемпионате даже на своём поле.

Следующий матч «Спартак» проведёт 28 октября – против «Факела» на выезде.