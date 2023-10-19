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Белоголовцев не согласен, что Промес плохо стартовал в этом сезоне

19 Октября 2023 • 18:31 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
22.10 14:00

Известный актёр и поклонник московского «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился комментарием об игре нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

«Промес плохо стартовал в этом сезоне? Нет. Мне кажется, Промес свой уровень поддерживает, но другие игроки, легионеры, мне кажется, не очень хороши в последнее время», — заявил Белоголовцев Metaratings.

Как считает эксперт, в последнее время Промесу было тяжело играть в атаке, потому что рядом с ним не было серьезного партнера — Соболева.

В текущем сезоне 31-летний нидерландец появился на поле в 15 матчах с учетом всех турниров, забил пять мячей и стал автором шести результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Белоголовцев Александр Соболев Квинси Промес
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