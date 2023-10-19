Белоголовцев не согласен, что Промес плохо стартовал в этом сезоне

Известный актёр и поклонник московского «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился комментарием об игре нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

«Промес плохо стартовал в этом сезоне? Нет. Мне кажется, Промес свой уровень поддерживает, но другие игроки, легионеры, мне кажется, не очень хороши в последнее время», — заявил Белоголовцев Metaratings.

Как считает эксперт, в последнее время Промесу было тяжело играть в атаке, потому что рядом с ним не было серьезного партнера — Соболева.

В текущем сезоне 31-летний нидерландец появился на поле в 15 матчах с учетом всех турниров, забил пять мячей и стал автором шести результативных передач.