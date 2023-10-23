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Пономарёв: «Джикия сел на лавку, и я считаю, что это уже пройденный материал» эксклюзив

23 Октября 2023 • 17:50 Комментировать
Спартак Москва
2:0
Пари НН

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об игре «Спартака» против «Пари НН».

- «Спартак» отложил все вопросы по Абаскалю, обыграв «Пари НН», или скоро они снова всплывут?

- Я слышал, что внутри команды происходят какие-то распри между российскими игроками и легионерами. И якобы Абаскаль на стороне последних. Это очень плохая ситуация. Таких вещей не должно быть в команде. Как только начинаются подобные безобразия, командной игры нет. Но матч с «Пари НН» «красно-белые» собрались, провели хорошую игру, победили. Надеюсь, что «Спартак» воспрянет, но только если Абаскаль изменит свое отношение к футболистам. В коллективе должно быть равенство.

- Если внутри у «Спартака» не все хорошо, то четвертое место – это уже весомое достижение?

- Это уже прилично. Люди на что-то рассчитывают. Они могут поверить в себя. Оборона более-менее стабилизировалась. Джикия сел на лавку, и я считаю, что это уже пройденный материал. Он играл на публику и был не надежен.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Владимир Пономарёв
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